В Петербурге выявлено 14 новых смертей от коронавируса

В Петербурге выявлено 14 новых смертей от коронавируса
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня поднялся на второе место среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 17 летальных исходов за сутки. Третье место у Московской области — 11 смертей. В Ленинградской области умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 203. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 371 457 человек, в том числе 288 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.

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