В России обнаружили 13,5 тысячи новых случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 13 573 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 983 004.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 288 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 371 457 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 40 100 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 183 730.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 801 человека. Третье место у Свердловской области — 672 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост.