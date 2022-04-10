Юрист рассказала, как получить пенсию по наследству

Чтобы получить выплаты, надо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Чтобы получить выплаты, надо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд РФ перестает выплачивать страховую пенсию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера. Оставшаяся начисленная сумма страховой пенсии выплачивается нетрудоспособным членам его семьи, которые жили с ним вместе на дату его смерти. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

По ее словам, родственники должны обратиться за получением этой суммы в течение полугода со дня смерти пенсионера. Если за этой суммой обращаются несколько членов семьи, она делится между ними поровну.

Если таких родственников нет или они не предъявляют требования о выплате, суммы наследуются на общих основаниях.

Когда открывается наследственное дело, обычно нотариусы делают запросы в ПФР по поводу наличия или отсутствия таких сумм.

По словам адвоката, если наследники не обращаются к нотариусу и не знают о праве на их деньги, они часто пропускают срок для получения выплат.

Чтобы получить выплаты, надо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ с заявлением и другими документами.

На накопительную часть пенсии могут рассчитывать те, кто официально работал в 2002—2013 годах, платил добровольные пенсионные взносы либо направил на формирование пенсии маткапитал. Тогда наследодатель может подать заявление в пенсионный фонд и определить правопреемников и долю денег, которые должны быть выплачены этим людям в случае его смерти.

В противном случае пенсионные накопления будут распределены между родственниками одной очереди в равных долях.

Эта часть пенсии наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

Остаток средств маткапитала, направленный на формирование накопительной пенсии, не выплаченный умершему, должен быть выплачен отцу ребенка и ребенку. При этом ребенок должен быть несовершеннолетним или совершеннолетний (до 23 лет), обучающийся очно в образовательной организации.

Если человек умер после того, как ему была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата пенсионных накоплений, ее могут получить его родственники, жившие с ним, или его нетрудоспособные иждивенцы — в течение четырех месяцев со дня его смерти. В противном случае эта сумма включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.