Что делать, если не получается оплатить проезд билетом с QR-кодом

Можно обратиться к водителю. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Можно обратиться к водителю. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, что делать пассажирам, у которых при попытке оплаты проезда не сработал билет с QR-кодом.

Напомним, система оплаты проезда без участия кондуктора с 1 апреля появилась на 97 социальных маршрутах в рамках реализации первого этапа транспортной реформы.

По данным комитета, схема пока находится на переходном этапе. Поэтому те, у кого возникли проблемы с оплатой, могут позвонить на горячую линию «Организатора перевозок» (576-55-55) или обратиться к водителю автобуса.

В транспорте действуют все виды электронных проездных, в том числе льготные, школьные и студенческие. Можно оплатить проезд банковской картой.

На первом этапе транспортной реформы в Петербурге на городские маршруты вышли 864 социальных автобуса.

Накануне чиновники не смогли оплатить проезд по QR-коду во время инспекции губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков решил в автобусе показать Беглову, как оплачивать проезд по бумажному билету с QR-кодом. Но оплатить проезд не получилось ни у Полякова, ни у гендиректора АО «Третий парк» Кирилла Дьяковского.