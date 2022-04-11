В Ленобласти коронавирусом заразились еще 172 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 172 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 183 438 случаев ковида. При этом выздоровели 176 995 пациентов, в том числе 491 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 458.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 652 человек. Третье место у Москвы — 589 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.