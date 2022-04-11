В Ленобласти коронавирусом заразились еще 172 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 172 человека
В Ленобласти зарегистрировали новые случаи коронавируса. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 172 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 183 438 случаев ковида. При этом выздоровели 176 995 пациентов, в том числе 491 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 458.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 652 человек. Третье место у Москвы — 589 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.

ленобласть новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне поделились способами укрепления иммунитета в межсезонье
На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы
Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета
Главный инженер районной администрации в Петербурге получил 4 года условно ...
Мишустин предупредил о сложностях с поставкой лекарств в Россию
Стало известно, когда в Кудрово и Мурино отключат горячую воду
Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд
Ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей