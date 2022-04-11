В Петербурге от коронавируса умерли еще 12 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 12 человек
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Третье место у Московской области — 10 смертей. В Ленинградской области умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 229. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 371 964 человека, в том числе 248 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне поделились способами укрепления иммунитета в межсезонье
На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы
Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета
Главный инженер районной администрации в Петербурге получил 4 года условно ...
Мишустин предупредил о сложностях с поставкой лекарств в Россию
Стало известно, когда в Кудрово и Мурино отключат горячую воду
Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд
Ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей