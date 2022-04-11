В Петербурге от коронавируса умерли еще 12 человек

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Третье место у Московской области — 10 смертей. В Ленинградской области умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 229. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 371 964 человека, в том числе 248 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.