В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 508 человек

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 508 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 508 997 местных жителей. При этом 1 466 543 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 408 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 643 человек. Третье место у Москвы — 489 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.