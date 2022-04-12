В Петербурге от коронавируса умерли еще 16 человек

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Третье место у Московской области — 11 смертей. В Ленинградской области умер еще один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 245. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 372 245 человек, в том числе 281 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.