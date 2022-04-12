В России обнаружили почти 11 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 910 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 018 825.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 281 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 372 245 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 31 271 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 271 128.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 643 человек. Третье место у Москвы — 489 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.