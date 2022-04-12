Прокуратура начала проверку после нападения бродячих собак на ребенка под Гатчиной

В Гатчинском районе организована прокурорская проверка после нападения собак на четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Гатчинская городская прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления в деревне Скворицы требований федерального законодательства.

Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного полицией по ч.2 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собаки покусали четырехлетнего ребенка в деревне Скворицы. Маленький мальчик один вышел из дома и убежал в поле, где на него напали собаки. Родители нашли сына в 200 метрах от дома. Все тело ребенка было в укусах. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.