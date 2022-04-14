Голикова: перебои с поставками импортных лекарств в Россию были временными

У россиян не будет нужды в лекарствах, перебои были временными и они почти преодолены. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, хотя иностранные компании не отказываются от поставок в Россию, все равно работа по импортозамещению идет, передает «Прайм».

Голикова сообщила, что идет работа по классификации групп лекарств, которые можно достаточно быстро произвести на территории России. Это делается для того, чтобы не зависеть от сбоев в поставках из-за границы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о возможных сбоях поставок импортных лекарств. На совещании с вице-премьерами он сообщл, что это связано с внешним давлением и нарушением логистических цепочек.

По его словам, правительство запустит специальную программу поддержки российских производителей, а также дистрибьютеров и аптечных сетей.