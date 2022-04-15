В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 619 человек

В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 619 человек
В Петербурге выявлены новые случаи ковида. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 619 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 510 807 местных жителей. При этом 1 471 158 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 701 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 766 человек. Третье место у Свердловской области — 582 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла в рост.

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