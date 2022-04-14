Заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла в рост

В Петербурге за последние сутки выросло число новых случаев заражения коронавирусом и число смертей. Хотя в то же время в целом на территории России показатели по заболеваемости и смертности от ковида снижаются.

По данным оперативного штаба, за сутки в Петербурге выявили 604 новых заболевших. За сутки до этого было зафиксировано 587 заболевших. Число скончавшихся за сутки выросло на 40% — умерло 14 человек, за сутки до этого — 10.

Госпитализированы в Петербурге за последние сутки 130 (за сутки до этого — 135).

Выздоровели 1 348.

По числу заразившихся Петербург находится на третьем месте в России. Лидирует Москва, на втором месте — Свердловская область.

В России за сутки выявлено 11 тыс. 348 новых случаев COVID-19 .