За сутки 146 жителей Ленобласти заразились коронавирусом

За сутки 146 жителей Ленобласти заразились коронавирусом
В Ленобласти выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 146 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 184 032 случая ковида. Всего выздоровели 178 016 пациентов, в том числе 252 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном случае смерти, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 465.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 766 человек. Третье место у Свердловской области — 582 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла в рост.

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