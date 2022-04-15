Жертвами коронавируса стали еще 15 жителей Петербурга

Жертвами коронавируса стали еще 15 жителей Петербурга
Коронавирус продолжает забирать жизни петербуржцев. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга стала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Третье место у Новосибирской области — 11 смертей. В Ленинградской области умер еще один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 284. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 373 027 человек, в том числе 261 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла в рост.

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