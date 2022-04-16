За сутки 142 жителя Ленобласти заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 184 0174 случая ковида. Всего выздоровели 178 227 пациентов, в том числе 211 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном случае смерти, который подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 466.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 634 человек. Третье место у Свердловской области — 574 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.