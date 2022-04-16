Жертвами коронавируса стали еще 16 жителей Петербурга

Жертвами коронавируса стали еще 16 жителей Петербурга
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург с Москвой сегодня разделяют первое место по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. За двумя столицами идет Московская область, где выявлено 11 летальных исходов за сутки. Далее Новосибирская область с 10 смертями. В Ленинградской области умер еще один пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 300. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 373 267 человек, в том числе 240 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ПФР изменил график выплата пенсий в мае в Петербурге
Диетолог Соломатина назвала самый дефицитный у жителей России витамин
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома на Лиговском
Роспотребнадзор снял запрет на ввоз некоторых овощей и фруктов из Турции
МЧС: в результате обрушения стены дома на Лиговском пострадал один рабочий
В доме на Лиговском обрушилась стена, есть пострадавшие
Путин увеличил штрафы для зацеперов в 40 раз
В России обнаружили 11 тысяч новых случаев COVID-19