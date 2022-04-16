В России обнаружили 11 тысяч новых случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась 11 095 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 064 454.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 240 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 373 267 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 19 006 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 359 645.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 634 человек. Третье место у Свердловской области — 574 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами.