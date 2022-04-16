В мире коронавирусом заразилось более 503 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире подбирается к показателю в 504 миллиона, а число летальных исходов преодолело отметку в 6,1 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 16 апреля в университет поступили сведения о 503 612 710 зараженных и 6 195 654 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 11,1 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 80 612 681. Далее следуют Индия (43 040 947), Бразилия (30 247 302).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 790 211. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 365 540.

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