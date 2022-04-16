В Кудрово возбудили дело о доведении до самоубийства после гибели 10-летнего мальчика

Тело нашли под окнами многоэтажного дома. Фото: скриншот "Жизнь в Кудрово"

Тело нашли под окнами многоэтажного дома. Фото: скриншот "Жизнь в Кудрово"

Правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка.

Как сообщает 78.ru, накануне в 18 часов у многоэтажного дома на Ленинградской улице в Кудрово обнаружили тело ученика седьмого класса. Согласно предварительной информации, мальчик упал с общедомового балкона на 18-м этаже.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Полицией установлено, что ребенок воспитывался в полной семье, которая не стоит на учете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали с множественными переломами и шоковым состоянием. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.