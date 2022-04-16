Труп новорожденного в полотенце нашли у пруда в Петербурге

Петербуржцы в субботу утром нашли мертвого новорожденного у пруда в Невском районе.

По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу.

Причину смерти младенца установят на судебно-медицинской экспертизе. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

По данным 78.ru, завернутого в полотенце новорожденного нашли мертвым на берегу пруда на улице Бадаева. Тело было с признаками разложения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово возбудили дело о доведении до самоубийства после гибели 10-летнего мальчика. Согласно предварительной информации, мальчик упал с общедомового балкона на 18-м этаже.