Ребенок пострадал при квартирном пожаре на улице Корнея Чуковского

Ребенок пострадал при квартирном пожаре на улице Корнея Чуковского
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Красногвардейском районе госпитализировали ребенка, пострадавшего в результате квартирного пожара.

Как сообщает пресс-служба петербургского МЧС, двухкомнатная квартира вспыхнула на улице Корнея Чуковского. Жильцы вызвали пожарных в 14:45.

Возгорание началось в одной из комнат площадью 10 квадратных метров. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место прибыли 22 человека личного состава МЧС и пять единиц техники. Огонь ликвидировали в 15:27.

Медицинская помощь потребовалась ребенку, который был эвакуирован из квартиры. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в квартире на Маршала Жукова госпитализировали мужчину.

квартирный пожар новости СПб пожар пострадавший ребенок улица корнея чуковского


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок, пострадавший при пожаре на улице Корнея Чуковского, был оставлен ...
Максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» увеличат до 130 км/ч
Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы минирования
Гематолог Голубенко заявила, что горький шоколад снижает риск появления тромбов
Ребенок пострадал при квартирном пожаре на улице Корнея Чуковского
В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта
В жилой дом на Лиговском вернули электричество после обрушения стены
МИД России запретил Борису Джонсону и министрам Великобритании въезд в страну