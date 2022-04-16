Ребенок пострадал при квартирном пожаре на улице Корнея Чуковского

В Красногвардейском районе госпитализировали ребенка, пострадавшего в результате квартирного пожара.

Как сообщает пресс-служба петербургского МЧС, двухкомнатная квартира вспыхнула на улице Корнея Чуковского. Жильцы вызвали пожарных в 14:45.

Возгорание началось в одной из комнат площадью 10 квадратных метров. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место прибыли 22 человека личного состава МЧС и пять единиц техники. Огонь ликвидировали в 15:27.

Медицинская помощь потребовалась ребенку, который был эвакуирован из квартиры. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в квартире на Маршала Жукова госпитализировали мужчину.