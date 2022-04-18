Путин: ситуация в экономике России стабилизируется

Путин: ситуация в экономике России стабилизируется
Россия выдержала беспрецедентное давление. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ситуация в экономике РФ стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля. Об этом на совещании по экономическим вопросам в понедельник заявил президент России Владимир Путин. По его словам, уровень спроса на товары, как и сами товарные запасы, возвращаются.

Президент отметил, что Россия выдержала беспрецедентное давление.

Как передает ТАСС, по словам Путина, в банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан.

«Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется», — сказал Путин.

По мнению президента, было принято правильное решение не прибегать к искусственному регулированию рынка. Наоборот, частному бизнесу было предоставлена свобода, чтобы найти эффективные решения.

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