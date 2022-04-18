Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2%

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год — с 4,1% до 3,2%. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент банка Дэвид Мэлпасс.

По его словам, замедление роста связано с событиями на Украине, коронавирусным локдауном в Китае. Кроме того, влияют растущие цены на энергоносители, удобрения, еду. Существует высокая вероятность повышения процентных ставок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала февраля. Спал ажиотажный спрос на некоторые товары. Путин отметил, что Россия выдержала беспрецедентное давление.