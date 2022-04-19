Закрывшиеся магазины одежды в ТЦ заменят на бутики петербургских дизайнеров

Власти собрали перечень свободных помещений в ТЦ и дизайнеров, которые готовы занять эти места. Фото: Gazeta.SPb

Власти собрали перечень свободных помещений в ТЦ и дизайнеров, которые готовы занять эти места. Фото: Gazeta.SPb

На замену закрывшимся магазинам одежды в ТЦ придут местные бренды с продукцией под маркой «Сделано в Петербурге»ю

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, некоторые крупные торговые центры самостоятельно начали искать дизайнеров одежды для размещения на освободившихся площадях. Но в Смольном решили организовать этот процесс и собрали перечень свободных помещений в ТЦ и дизайнеров, которые готовы занять эти места.

«Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом «Сделано в Санкт-Петербурге» в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы», — сказал чиновник.

По словам Соловейчика, в городе довольно много дизайнеров, которые готовы открыть бутики со своими коллекциями в торговых центрах.

Напомним, на фоне спецоперации на Украине с российского рынка ушли бренды одежды H&M, Nike, Zara, Bershka, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немецкая компания Henkel прекращает бизнес в России.