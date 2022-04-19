Банк РФ зарегистрировал новую платежную систему Hello

Банк РФ зарегистрировал новую платежную систему Hello
В России появилась новая платежная система. Фото: unsplash

В реестр платежных систем Центрального банка России включили нового участника — Hello.

Как следует из материалов на сайте ЦБ, в качестве оператора новой платежной системы выступает ООО «Хелло». Оператором услуг Hello стал Транскапиталбанк. На начало февраля он был на 38-м месте по активам среди всех банков в России.

По данным с сайта самой системы, Hello представляет собой совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денежных средств, в том числе электронных.

На сайте Hello также говорится, что тарифы для клиентов за переводы внутри России составляют до 6% от суммы перевода или фиксированную сумму до 1500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономисты считают, что России нужна новая платежная единица.

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