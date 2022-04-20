«Просело» электричество: станция метро «Звездная» закрыта на вход

&#171;Просело&#187; электричество: станция метро &#171;Звездная&#187; закрыта на вход
Станция метро "Звездная" закрыта на вход. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

В Петербурге перестала работать на вход станция метро «Звездная». Ее закрыли в 15:14. Сейчас из-за просадки напряжения эскалаторы работают только на подъем, сообщили в городской подземке.

Ранее сообщалось, что «Метрострой Северной столицы» в 2022 году начнет строить продолжение зеленой и коричневой линий петербургского метро.

По словам председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, метростроевцы в этом году займутся продолжением Невско-Василеостровской линии, от «Беговой» до станции «Зоопарк», и строительством Красносельско-Калининской ветки, от «Путиловской» до «Обводного канала».

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