«Просело» электричество: станция метро «Звездная» закрыта на вход

В Петербурге перестала работать на вход станция метро «Звездная». Ее закрыли в 15:14. Сейчас из-за просадки напряжения эскалаторы работают только на подъем, сообщили в городской подземке.

Ранее сообщалось, что «Метрострой Северной столицы» в 2022 году начнет строить продолжение зеленой и коричневой линий петербургского метро.

По словам председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, метростроевцы в этом году займутся продолжением Невско-Василеостровской линии, от «Беговой» до станции «Зоопарк», и строительством Красносельско-Калининской ветки, от «Путиловской» до «Обводного канала».