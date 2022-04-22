Коронавирус стал причиной смерти еще 10 человек в Петербурге

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с шестью смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 375. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 374 563 человек, в том числе 195 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге от коронавируса ревакцинировались более 270 тысяч человек.