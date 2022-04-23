Петербург вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом

Петербург обогнал все российские регионы по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 603 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 515 775 местных жителей. При этом 1 476 516 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 892 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 602 человек. Третье место у Московской области — 407 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников.