Еще 109 жителей Ленобласти заразились коронавирусом

Еще 109 жителей Ленобласти заразились коронавирусом
В Ленобласти коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 014 случаев ковида. Всего выздоровели 179 615 пациентов, в том числе 112 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти не умерло ни одного человека от коронавируса. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 470.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 602 человек. Третье место у Московской области — 407 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников.

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