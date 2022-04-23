Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 1 мая

Запрет на полеты на юг и в центр РФ продлен до 1 мая. Фото: pixabay

Запрет на полеты на юг и в центр РФ продлен до 1 мая. Фото: pixabay

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая.

Как сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта, временное ограничение полетов будет действовать до 3:45 по московскому времени 1 мая.

Сейчас самолеты не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Авиакомпании могут перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам — в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, часть воздушного пространства на юге России была закрыта с 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами.