YouTube потерял более 20% блогеров из России с начала спецоперации

Видеохостинг YouTube за последние два месяца потерял более 20% активных авторов из России.

По данным Brand Analytics, с начала спецоперации на Украине число русскоязычных блогеров на YouTube сократилось на 21%. Число блогеров из России снизилось также в TikTok и других зарубежных социальных сетях.

Речь об активных авторах контента, которые ежедневно публиковали хотя бы одну сториз, пост, видео или комментарий, уточняет РИА Новости.

Самые значительные потери среди русскоязычных блогеров произошли у TikTok. Из-за запрета для россиян публиковать ролики площадка потеряла 87% авторов и 93% контента.

Социальная сеть «ВКонтакте», наоборот, прибавила в количестве пользователей — число авторов увеличилось на 22%, а количество контента — на 17%. С наплывом пользователей столкнулся и мессенджер Telegram — авторов стало на 24% больше, а контента — на 5%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Захарова предупредила о возможной блокировке YouTube.