Перед храмами Петербурга выстроились очеред из желающих освятить куличи

Перед храмами Петербурга выстроились очеред из желающих освятить куличи
Казанский собор. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин

В Петербурге выстроили очереди из горожан, которые пришли освятить куличи и крашеные яйца в городских храмах. Пасху сегодня, 24 апреля, празднуют тысячи петербуржцев.

Они приносят в храмы яйца и куличи, а священники читают над ними молитву.

Торжественное Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе началось вчера в 23:15. Пасхальные богослужения — полунощницу, заутреню и Божественную литургию — совершил в ночь с 23 на 24 апреля в Казанском кафедральном соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вокруг собора был совершен крестный ход.

Правящий архиерей обратился к верующим с проповедью. Bерующим раздали благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.

Напомним, в канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Лампаду с Благодатным огнем передали делегации российского Фонда Андрея Первозванного.

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