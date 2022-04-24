В России могут закрыть тысячи салонов сотовой связи

На фоне снижения спроса салоны связи просят о скидках на аренду. Фото: Pixabay

На фоне снижения спроса салоны связи просят о скидках на аренду. Фото: Pixabay

Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%. В противном случае они грозят закрыться, пишет «Коммерсант».

По данным издания, операторы ссылаются на снижение спроса до 45-63%. В связи с этим предлагается не индексировать арендную плату на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тыс. руб. в месяц.

Многие арендодатели идут навстречу, в некоторых точках во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%.

Обычно салоны связи занимают в ТК помещения 20–60 кв. м на первых этажах. Это точки, на которые легко найти претендентов даже в кризис.

Как считают аналитики, к концу года операторы закроют 15% из 18 тыс. точек.

Отметим, на фоне ухода брендов из России практически все ретейлеры просят о скидках.