В России летом 15% подростков собираются подрабатывать

Обычно вакансии для подростков начинают публиковаться в мае. Фото: pixabay.com

Обычно вакансии для подростков начинают публиковаться в мае. Фото: pixabay.com

Около 15% российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет собираются подрабатывать на летних каникулах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Школьников при этом привлекают вакансии курьера, промоутера, официанта, помощника вожатого или сотрудника пункта выдачи заказов.

Обычно вакансии для подростков начинают публиковаться в мае, но в этом году они появились уже сейчас.

Напомним, ранее юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы. Для этого надо прежде всего обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Подать заявление можно в МФЦ, Госуслуги, платформу «Работа в России», через информационные ресурсы субъектов.