Комитет по транспорту Петербурга рассказал о правилах безопасности

Комитет по транспорту Петербурга напомнил горожанам, как правильно вести себя при посадке и высадке из общественного транспорта. Основные правила безопасности гласят, что подходить к автобусу или другому виду транспорта можно только после его полной остановки. А если человек с ребенком, то взрослый должен зайти в транспорт последним.

Кроме того, водителям важно помнить, что людей, входящих и выходящих из трамвая, надо пропускать.

А пассажиры трамвая, прежде чем выйти на проезжую часть, должны убедиться, что все автомобили остановились.

Напомним, полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 43-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Кировск». Водитель Volkswagen Touareg при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi L 200. В результате оба водителя погибли, а пассажирка Volkswagen 1986 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.