Коронавирус стал причиной смерти еще 11 петербуржцев

Коронавирус стал причиной смерти еще 11 петербуржцев
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с 9 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 421. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 375 237 человек, в том числе 176 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.

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