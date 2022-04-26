Четыре ЖК от Setl Group попали в десятку самых популярных новостроек Петербурга

Четыре ЖК от Setl Group попали в десятку самых популярных новостроек Петербурга
Четыре проекта Setl Group – в лидерах продаж в Петербурге. Фото: Setl Group

Четыре жилых комплекса Setl Group оказались одними из лучших по продажам в Петербурге в начале 2022 года.

В десятку самых популярных новостроек в Северной столице вошли жилые комплексы застройщика «Чистое небо», «Зеленый квартал», «Солнечный город» и малоэтажный «Солнечный город. Резиденции».

Фото: Setl Group

Самые лучшие показатели продаж продемонстрировали «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе. Оба проекта уже находятся на стадии завершения, в ЖК есть вся необходимая социальная, коммерческая и рекреационная инфраструктура.

Так, в «Чистом небе» открыты школа и пять детских садов, на очереди еще один детсад. В квартале есть современное общественное пространство — площадь Солнца с фонтаном, а для активных жителей создали workout-площадку с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

В «Солнечном городе» также есть социальные объекты: уже сданы две школы и четыре детских сада, еще два садика откроют до конца года. В квартале создали парк отдыха и современный торговый комплекс.

Рядом Setl Group продолжает строительство проекта «Солнечный город. Резиденции». Малоэтажный жилой комплекс будет выполнен в скандинавском стиле. На его территории появится первый детский сад с бассейном.

В престижном Московском районе застройщик возводит ЖК «Зеленый квартал». Верхние этажи малоэтажных домов будут украшены мансардами. В составе проекта уже сданы школа и детский сад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl Group завоевал главную награду на конкурсе «Доверие потребителя».

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