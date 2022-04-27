В Ленобласти за сутки подтвердили 100 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 100 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 426 случаев ковида. Всего выздоровели 180 255 пациентов, в том числе 178 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 471.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 760 человек. Третье место у Воронежской области — 259 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса.