Коронавирус стал причиной смерти еще 14 петербуржцев

Коронавирус стал причиной смерти еще 14 петербуржцев
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с 8 смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 435. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 375 400 человек, в том числе 163 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса.

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