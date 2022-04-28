AliExpress перестал принимать карты банков РФ, попавших под санкции

Россияне столкнулись со сложностями при оплате онлайн-покупок на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress. По данным пользователей, маркетплейс больше не принимает оплату с карт попавших под антироссийские санкции банков РФ.

Как говорят владельцы карт, появляется сообщение, что оплата не проходит по техническим причинам. И предлагается попробовать другой способ оплаты.

В то же время заплатить за товары россияне могут с помощью финансового сервиса QIWI.

В AliExpress Россия заявили, что у компании сложности при обработке платежей. Ранее там сообщали, что продолжат обслуживать клиентов из России, несмотря на антироссйиские санкции. Все платежи должны существляться в обычном режиме.