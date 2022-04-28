Петербург стал одним из лидеров в использовании связи

Санкт-Петербург вошел в топ-3 городов по использованию услуг связи, лидирует — Москва. Такие данные предоставил исследовательский сервис «билайн.аналитика».

Согласно данным платформы, Петербург оказался на втором месте в рейтинге использования голосовой связи. Оценивалось общее количество проговоренных минут по итогам марта 2022 года. За ним расположился Ставрополь, а возглавила топ-3 самых общительных городов Москва.

По количеству отосланных и доставленных SMS также лидируют жители Москвы и Петербурга. Эти города поделили первое и второе место соответственно. На третьей строчке оказались пользователи услуг связи из Саратова.

Больше всего интернет-трафика потребляют опять же москвичи и петербуржцы, занявшие первое и второе место. На третьем – жители Ставрополя.

Разговорчивей всего, судя по данным «билайн.аналитики», оказался Барнаул – 5,8 минут, на втором месте Пенза – 5,2 минут, а на третьем Ставрополь и Нальчик с 5,1 минутами.

Недавно стало известно, что билайн увеличил пропускную способность своей сети в Петербурге и Ленобласти. По словам директора петербургского отделения билайн Евгения Брянцева, это сделано для более комфортного использования мобильных сервисов клиентами.

Также компания реализовала в городе и области сервис для голосового общения через сети 4G/LTE. Эта технология называется VoLTE. Она позволяет клиентам одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G-интернет, например, загружать видео или пользоваться мессенджерами. Голосовые вызовы, проходящие по сети 4G/LTE, обеспечивают высокое качество звука.