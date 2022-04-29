В Ленобласти за сутки подтвердили 98 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 620 случаев ковида. Всего выздоровели 180 576 пациентов, в том числе 151 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 471.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 570 человек. Третье место у Подмосковья — 401 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.