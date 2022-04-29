«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью

Российская авиакомпания «Аэрофлот» через неделю возобновит регулярные рейсы в два города Турции.

Как сообщает перевозчик, с 6 мая «Аэрофлот» вновь начнет выполнять регулярные рейсы в Стамбул и Анталью. Полеты будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Самолеты будут вылетать из международного аэропорта Шереметьево в Москве.

Авиабилеты уже доступны для покупки и бронирования, цены в одну сторону начинаются от 16 400 рублей.

Также стало известно, что с 13 мая «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из российской столицы на Мальдивы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России. Ограничение на полеты в 11 аэропортов России будет действовать как минимум до 7 мая 3:45 по московскому времени.