«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью

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Рейсы возобновятся с 6 мая. Фото: сайт "Аэрофлота"

Российская авиакомпания «Аэрофлот» через неделю возобновит регулярные рейсы в два города Турции.

Как сообщает перевозчик, с 6 мая «Аэрофлот» вновь начнет выполнять регулярные рейсы в Стамбул и Анталью. Полеты будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Самолеты будут вылетать из международного аэропорта Шереметьево в Москве.

Авиабилеты уже доступны для покупки и бронирования, цены в одну сторону начинаются от 16 400 рублей.

Также стало известно, что с 13 мая «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из российской столицы на Мальдивы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России. Ограничение на полеты в 11 аэропортов России будет действовать как минимум до 7 мая 3:45 по московскому времени.

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