Рогозин: лунные миссии могут быть перенесены

«Роскосмос» может отложить запуск орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27». Как передает ТАСС, об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Миссия «Луна-25» будет запущена в этом году, точную дату назовут после испытаний. Дату запуска «Луны-26» и «Луны-27» скорректируют, потому что сейчас важнее потратить ресурсы на увеличение орбитальной группировки, сказал Рогозин.

Речь идет «о жизнеспособности российской орбитальной группировки и ее работе как группировки двойного и военного назначения». «Но лунные миссии мы далеко не откладываем», — подчеркнул он.

«Луна-25» станет первой за последние 46 лет отечественной лунной миссией, запуск автоматической межпланетной станции запланирован на 22 августа 2022 года с космодрома Восточный. Предполагается, что Луна будет изучаться с орбиты и поверхности, лунный грунт будет доставлен на Землю. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность Луны в районе южного полюса не менее года.

В ходе миссии «Луна-26» будет отсканирована почти вся поверхность Луны с орбиты, она должна быть запущена в 2024 году, миссия «Луна-27» — в 2025 году.