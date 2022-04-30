В Ленобласти за сутки подтвердили 94 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 94 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 714 случаев ковида. Всего выздоровели 180 694 пациента, в том числе 118 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 471.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 485 человек. Третье место у Подмосковья — 301 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.