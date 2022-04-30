Коронавирус стал причиной смерти еще 14 петербуржцев

Коронавирус стал причиной смерти еще 14 петербуржцев
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 14 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с шестью смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 481. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 375 884 человек, в том числе 157 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.

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