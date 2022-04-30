Стали известны цены на линейку IPhone 14

В Сети появляется все больше подробностей о новой линейке Phone 14, которую выпустят в 2022 году.

По данным портала MacDrivers, Apple готовится презентовать четыре модели смартфонов: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Как утверждают эксперты, базовая модель iPhone 14 будет стоить 800 долларов, iPhone 14 Max — 900 долларов. Стоимость iPhone 14 Pro составит 1100 долларов, а iPhone 14 Pro Max — 1200 долларов.

Цена на каждый смартфон новой линейки будет на 100 долларов выше, чем на серию iPhone 13.

Также стало известно, что модели iPhone 14 и iPhone 14 Max обзаведутся новым 48-мегапиксельным объективом, из-за чего выступ заднего блок с камерами будет более толстым. А рамки вокруг экрана будут более узкими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей.