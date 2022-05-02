За сутки еще 393 петербуржца подхватили COVID-19

Сегодня, 2 мая, Санкт-Петербург стал лидером в России по заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 393 петербуржца получили положительный тест на COVID-19 за последние сутки. Об этом сегодня, 2 мая, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в общей сложности заразилось 1 520 152 местных жителей. При этом 1 481 529 пациент смог вылечиться от коронавируса, в том числе 395 за последние сутки.

За последние сутки среди российских регионов по числу подхвативших инфекцию Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 334 человек. Третье место заняла Свердловская область с 208 зараженными за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перенесенный коронавирус может повысить риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, утверждает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.