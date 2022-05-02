Почти 90 заболевших COVID-19 обнаружили в Ленобласти за сутки

Почти 90 заболевших COVID-19 обнаружили в Ленобласти за сутки. Фото: unsplash

Почти 90 заболевших COVID-19 обнаружили в Ленобласти за сутки. Фото: unsplash

За минувшие сутки в Ленинградской области специалисты зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 895 случаев COVID-19. В общей сложности вылечились 180 906 пациентов, в том числе 97 за последние сутки. Кроме того, стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умерло 2 человека. Сейчас общее число жертв коронавируса в 47 регионе составляет 3 474 человека.

По числу заразившихся за последние сутки среди регионов России Северная столица попала на 1 место. Следом за ним по числу заразившихся стала Москва, где коронавирус выявили еще у 334 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перенесенный COVID-19 может повысить риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, утверждает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.